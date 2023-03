LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: gli statunitensi Chen/Howe al comando quando manca il primo gruppo! Attesa per Conti-Macii (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.11: Questa la classifica quando manca solo l’ultimo gruppo: 1. Emily CHAN Spencer Akira Howe USA 194.73 2. Lia PEREIRA Trennt MICHAUD CAN 193.00 3. Maria PAVLOVA Alexei SVIATChenKO HUN 190.67 4. Anastasia GOLUBEVA Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 189.47 5. Annika HOCKE Robert KUNKEL GER 184.60 6. Alisa EFIMOVA Ruben BLOMMAERT GER 184.46 7. Brooke MCINTOSH Benjamin MIMAR CAN 181.95 8. Ellie KAM Danny O’SHEA USA 175.59 9. Daria DANILOVA Michel TSIBA NED 173.85 10. Camille KOVALEV Pavel KOVALEV FRA 172.29 11. Oxana VOUILLAMOZ Flavien GINIAUX FRA 157.19 12. Anastasia VAIPAN-LAW Luke DIGBY GBR 153.38 13. Siyang ZHANG Yongchao YANG CHN 148.23 14. Isabella GAMEZ Aleksandr KOROVIN PHI 147.07 15. Karina SAFINA Luka BERULAVA GEO 146.99 16. Nika OSIPOVA ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.11: Questa la classificasolo l’ultimo gruppo: 1. Emily CHAN Spencer AkiraUSA 194.73 2. Lia PEREIRA Trennt MICHAUD CAN 193.00 3. Maria PAVLOVA Alexei SVIATKO HUN 190.67 4. Anastasia GOLUBEVA Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 189.47 5. Annika HOCKE Robert KUNKEL GER 184.60 6. Alisa EFIMOVA Ruben BLOMMAERT GER 184.46 7. Brooke MCINTOSH Benjamin MIMAR CAN 181.95 8. Ellie KAM Danny O’SHEA USA 175.59 9. Daria DANILOVA Michel TSIBA NED 173.85 10. Camille KOVALEV Pavel KOVALEV FRA 172.29 11. Oxana VOUILLAMOZ Flavien GINIAUX FRA 157.19 12. Anastasia VAIPAN-LAW Luke DIGBY GBR 153.38 13. Siyang ZHANG Yongchao YANG CHN 148.23 14. Isabella GAMEZ Aleksandr KOROVIN PHI 147.07 15. Karina SAFINA Luka BERULAVA GEO 146.99 16. Nika OSIPOVA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piergiulio58 : Saitama. Mondiali di pattinaggio artistico: in scena la coppia azzurra Conti-Macii. Al via, da oggi e fino a sabato… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Conti-Macii incantevoli! Si migliorano ancora e sono terzi - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: I canadesi Pereira-Michaud in testa dopo tre gruppi - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - RaiNews : Pattinaggio artistico, al via, da oggi e fino a sabato, i Mondiali in Giappone. Per la prima voltai due italiani ha… -