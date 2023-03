LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: gli statunitensi Chen/Howe al comando prima dell’ultimo gruppo! E’ il momento di Conti-Macii (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.24: CI SIAMO! E’ il momento degli azzurri campioni d’Europa in carica, terzi dopo il programma corto, Sara Conti e Niccolò Macii. 22 anni per la bergamasca Conti, 27 per il milanese Macii. Allenati a Milano da Barbara Luoni con le coreografie di Raffaella Cazzaniga, Corrado Giordani. Sono stati settimi lo scorso anno a Tallinn e hanno conquistato un prestigioso terzo posto alle Finali del Gran Prix a dicembre a Torino, prima di vincere la gara Continentale di Espoo. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, violin: Francesco Fumante, piano: Francesco Gravina di Ennio Morricone, Cinema Paradiso di Katherine Jankins, Alberto Urso, Cinema Paradiso (se) ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.24: CI SIAMO! E’ ildegli azzurri campioni d’Europa in carica, terzi dopo il programma corto, Sarae Niccolò. 22 anni per la bergamasca, 27 per il milanese. Allenati a Milano da Barbara Luoni con le coreografie di Raffaella Cazzaniga, Corrado Giordani. Sono stati settimi lo scorso anno a Tallinn e hanno conquistato un prestigioso terzo posto alle Finali del Gran Prix a dicembre a Torino,di vincere la garanentale di Espoo. Si esibiscono su un medley tratto dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, violin: Francesco Fumante, piano: Francesco Gravina di Ennio Morricone, Cinema Paradiso di Katherine Jankins, Alberto Urso, Cinema Paradiso (se) ...

