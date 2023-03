LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Daniel Grassl e Matteo Rizzo vogliono sorprendere (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.57: Sul ghiaccio ad aprire la gara il bulgaro Alexander Zlatkov, 21 anni di Sofia, dove vive e si allena (in alternanza con la Germania e la Russia) sotto la guida di Daniela Velichkova. E’ al debutto internazionale. Si esibisce su Je dors sur des roses (Mozart, l’opéra rock) 7.55: Da non dimenticare inoltre gli azzurri Matteo Rizzo e Daniel Grassl, pronti a inserirsi nella lotta per raggiungere un piazzamento tra le prime dieci posizioni, sognando anche una top 5 tutt’altro che impossibile. Ma per i nostri ragazzi non sarà importante fare previsioni, bensì confezionare un corto e un libero estremamente competitivi. Il resto verrà da se. 7.53: In uno scenario “sporco” potrebbe inoltre emergere la qualità di Jason Brown, in ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.57: Sul ghiaccio ad aprire la gara il bulgaro Alexander Zlatkov, 21 anni di Sofia, dove vive e si allena (in alternanza con la Germania e la Russia) sotto la guida dia Velichkova. E’ al debutto internazionale. Si esibisce su Je dors sur des roses (Mozart, l’opéra rock) 7.55: Da non dimenticare inoltre gli azzurri, pronti a inserirsi nella lotta per raggiungere un piazzamento tra le prime dieci posizioni, sognando anche una top 5 tutt’altro che impossibile. Ma per i nostri ragazzi non sarà importante fare previsioni, bensì confezionare un corto e un libero estremamente competitivi. Il resto verrà da se. 7.53: In uno scenario “sporco” potrebbe inoltre emergere la qualità di Jason Brown, in ...

