LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Daniel Grassl e Matteo Rizzo debuttano nel corto (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.46: Al momento il nipponico in campo internazionale risulta imbattuto, complice le vittorie a Skate Canada, all’NHK Trophy, alle Finali Grand Prix di Torino e ai Campionati Nazionali. Appare evidente dunque che l’allievo di Stephane Lambiel vorrà chiudere l’annata sportiva che conta in bellezza, proponendo due quadrupli nello short e altri cinque nel libero che, se eseguiti in modo corretto, lo porterebbero comodamente alla vittoria. 7.43: Tra le mura amiche il pluri medagliato olimpico Shoma Uno tenterà di conquistare per la seconda volta consecutiva il metallo più pregiato in una prova che si preannuncia però ricca di insidie e di colpi di scena. Uno è certamente il concorrente più esperto del lotto, dotato di una straordinaria caratura tecnica al servizio di un’ottima padronanza nelle componenti del ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.46: Al momento il nipponico in campo internazionale risulta imbattuto, complice le vittorie a Skate Canada, all’NHK Trophy, alle Finali Grand Prix di Torino e ai Campionati Nazionali. Appare evidente dunque che l’allievo di Stephane Lambiel vorrà chiudere l’annata sportiva che conta in bellezza, proponendo due quadrupli nello short e altri cinque nel libero che, se eseguiti in modo corretto, lo porterebbero comodamente alla vittoria. 7.43: Tra le mura amiche il pluri medagliato olimpico Shoma Uno tenterà di conquistare per la seconda volta consecutiva il metallo più pregiato in una prova che si preannuncia però ricca di insidie e di colpi di scena. Uno è certamente il concorrente più esperto del lotto, dotato di una straordinaria caratura tecnica al servizio di un’ottima padronanza nelle componenti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - Piergiulio58 : Saitama. Mondiali di pattinaggio artistico: in scena la coppia azzurra Conti-Macii. Al via, da oggi e fino a sabato… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Conti-Macii incantevoli! Si migliorano ancora e sono terzi - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: I canadesi Pereira-Michaud in testa dopo tre gruppi -