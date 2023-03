LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: CONTI-MACII NELLA STORIA! Sono sul podio iridato! (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.32: E’ podio ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sara CONTI e Niccolò MACII totalizzaNO nel programma libero un punteggio di 134.84 (66.65+68.19), NUOVO RECORD PERSONALE, per un totale di 208.08 che significa PRIMO POSTO QUANDO MANCANO SOLO DUE COPPIE! 6.28: FANTASTICI I RAGAZZI AZZURRI! POTREBBERO DAVVERO AVER SCRITTO UNA PAGINA STORICA DEL Pattinaggio ITALIANO!!!! Ci sbilanciamo, questa è una prova da medaglia! 6.28: Fantastico il Triplo Salchow lanciato! SI PUO’ FARE! 6.27: Bene il Triplo Loop lanciato 6.26: Bene il Triplo Twist, una piccola sbavatura sul Triplo Toeloop+Doppio Axel+ Axel solo singolo in parallelo, benissimo il Triplo Salchow in parallelo 6.24: CI SIAMO! E’ il momento degli azzurri campioni d’Europa in carica, terzi dopo il programma ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.32: E’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Sarae NiccolòtotalizzaNO nel programma libero un punteggio di 134.84 (66.65+68.19), NUOVO RECORD PERSONALE, per un totale di 208.08 che significa PRIMO POSTO QUANDO MANCANO SOLO DUE COPPIE! 6.28: FANTASTICI I RAGAZZI AZZURRI! POTREBBERO DAVVERO AVER SCRITTO UNA PAGINA STORICA DELITALIANO!!!! Ci sbilanciamo, questa è una prova da medaglia! 6.28: Fantastico il Triplo Salchow lanciato! SI PUO’ FARE! 6.27: Bene il Triplo Loop lanciato 6.26: Bene il Triplo Twist, una piccola sbavatura sul Triplo Toeloop+Doppio Axel+ Axel solo singolo in parallelo, benissimo il Triplo Salchow in parallelo 6.24: CI SIAMO! E’ il momento degli azzurri campioni d’Europa in carica, terzi dopo il programma ...

