LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Aymoz al comando dopo quattro gruppi! Attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Ora tocca al georgiano Nika Egadze, 20enne di Tbilisi, 28mo lo scorso anno a Tallinn alla sua prima partecipazione agli Europei, settimo quest'anno agli Europei di Espoo. E' allenato a Mosca da Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov. Si esibirà sulla note di I Won't Complain by Benjamin Clementine, lo stesso 10.49: Il francese Kevin Aymoz totalizza un punteggio di 95.56 (51.11+44.45) ed è nettamente al primo posto. Potrebbe puntare alla top 5 con questo punteggio 10.47: Grande programma corto del francese che si propone per un posto nell'ultimo gruppo! Nessun errore, solo piccolissime imprecisioni, grande soddisfazione e grande energia 10.45: Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+triplo Toeloop, bene il Triplo Axel, bene il Triplo Lutz 10.44: Si prosegue con il francese Kevin ...

