LIVE Italia-USA, Mondiali curling femminile in DIRETTA: snodo decisivo per le azzurre (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-USA. Le azzurre vanno a caccia di una vittoria che le avvicinerebbe all’ambizioso traguardo dei playoff. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, decimo appuntamento del round robin dei Mondiali femminili di curling 2023. Le azzurre continuano a sognare un posto nei playoff dopo la bella vittoria sul Giappone ottenuta ieri. In serata è arrivata poi la sconfitta contro la corazzata Svizzera, risultato che non ha però scalfito le speranze Italiane. Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di-USA. Levanno a caccia di una vittoria che le avvicinerebbe all’ambizioso traguardo dei playoff. Buongiorno e benvenuti nellatestuale di-USA, decimo appuntamento del round robin deifemminili di2023. Lecontinuano a sognare un posto nei playoff dopo la bella vittoria sul Giappone ottenuta ieri. In serata è arrivata poi la sconfitta contro la corazzata Svizzera, risultato che non ha però scalfito le speranzene. Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BabylonCaroline : RT @Zaz_Official: ???? Che benvenuto ! Grazie per la tua energia ?? Italia, ti amo ! . . ???? Quel accueil ! Merci pour votre énergie ?? itali… - border_nights : Ha suscitato interesse l'intervista delle scorse settimane a 'Burning Tax' sulla possibilità di aprire dall'Italia… - FinVomero : @myrtamerlino Dovreste solo private tanta vergogna. Solo tanta vergogna ?LIVE? Verona - Ponte di Castelvecchio | Sk… - Assoluzione16 : @skyler_italia Io non vedo il live dalle 18 di Lunedi, rosico troppo … - pambianconews : Il 20 aprile il 7° Beauty Summit su ‘Il ruolo dell’Italia tra i player della cosmetica mondiale’. Registrati per se… -