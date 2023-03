LIVE Italia-USA 7-9 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | quarta sconfitta per le azzurre

Leggi su oasport

Round robin che si complica con questa. Ledomani giocheranno contro Norvegia e Svezia, due squadre che, come noi, si giocano l'accesso ai playoff. Corsa alla fase ad eliminazione in cui rientrano di prepotenza anche gli Stati Uniti. FINE PARTITA: USA 9 –7 16:48 Peccato. Troppo largo l'ultimo tiro azzurro…Decimo end chiuso con due punti degli USA. Finisce 9-7. 16:47 Arriva l'ottima risposta dello skip statunitense…Sale la tensione. Constantini proverà a ripetere il tiro eseguito in precedenza, poi bisogna sperare nell'errore. 16:46 Perfetto il tiro di Stefania. Il punto è ora azzurro. Tocca a Peterson. 16:44 Ultimi due tiri. C'è una pietra americana a punto, ma lene inseriscono nuovamente un'altra ...