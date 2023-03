LIVE Italia-USA 3-7 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | quattro end al termine del match

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:49 Settimo end. Ora o mai più. Bisogna marcare due o più punti per rientrare in partita. 15:45 Le azzurre sono costrette a difendersi anche in questo sesto end. Non si creano i presupposti per rubare la mano, ed allora dobbiamo concedere un punto alle statunitensi. USA che si portano in vantaggio per 7-3 aend dal. 15:42 Lo Deserto apre il gioco all’interno della casa. Situazione però che non promette bene quando mancano due tiri. 15:39 Statunitensi che spazzano via le guardiene, ma Marta Lo Deserto ne piazza subito un’altra. 15:37 Cinque tiri per squadra aldella mano. Azzurre che piazzano due guardie e provano a mischiare le carte. 15:34 Gioco che riprende. Sesto end, le americane avranno a disposizione ...