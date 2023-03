LIVE Italia-USA 3-6, Mondiali curling femminile in DIRETTA: le azzurre inseguono a metà gara (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Piccola pausa. A tra poco! 15:24 Si difende bene Robinson, concedendo un solo punto alle azzurre. Al termine del quinto end l’Italia insegue sotto per 6-3. 15:20 Maggiormente efficace la seconda giocata di Marta, che riesce ad aprire il gioco. Mancano soltanto due tiri alla pausa di metà gara. 15:19 Grave errore di Marta Lo Deserto, che colpisce la guardia senza riuscire ad appoggiarsi alle pietre avversarie nella casa. 15:16 Quattro tiri alla conclusione di questo quinto end. Nuova situazione di difficoltà. Ci sono due stone americane a punto in questo frangente. 15:12 Ancora una volta le americane vanno dritte nella casa riempiendone il centro. 15:09 Quinto end. L’Italia potrà sfruttare l’ultimo stone della mano. 15:06 ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:28 Piccola pausa. A tra poco! 15:24 Si difende bene Robinson, concedendo un solo punto alle. Al termine del quinto end l’insegue sotto per 6-3. 15:20 Maggiormente efficace la seconda giocata di Marta, che riesce ad aprire il gioco. Mancano soltanto due tiri alla pausa di. 15:19 Grave errore di Marta Lo Deserto, che colpisce la guardia senza riuscire ad appoggiarsi alle pietre avversarie nella casa. 15:16 Quattro tiri alla conclusione di questo quinto end. Nuova situazione di difficoltà. Ci sono due stone americane a punto in questo frangente. 15:12 Ancora una volta le americane vanno dritte nella casa riempiendone il centro. 15:09 Quinto end. L’potrà sfruttare l’ultimo stone della mano. 15:06 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Online_Stream1 : ITALY Coppa Italia Serie D Giana Erminio vs Adriese Date : 3/23/2023 - 10:00 Live streaming full Game: - femmefleurie : Infatti io non voglio che venga in Italia perché i napoletani che fanno le live con lui lo hanno veramente preso co… - TMW_radio : #Maracanà ?? Xavier Jacobelli: «La cosa importante per l'Italia è recuperare al più presto lo spirito di Wembley»… - Skarrozzz : RT @DoraliceGuadag1: Ciao Myrtona bella! Qui c’è la live webcam! Buona visione! - bot_naps : Il famoso demente di Berlu ha memato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -