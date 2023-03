LIVE Italia-USA 2-4, Mondiali curling femminile in DIRETTA: le azzurre si sbloccano al terzo end (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 SI! Arrivano i primi due punti per l’Italia, grazie a due tiri perfetti di Constantini, brava a disfare la tela di Tabitha Peterson. Italia 2 USA 4 dopo tre end. 14:48 Finalmente un’ottima giocata di Constantini, che piazza la cosiddetta promozione, bocciando una propria stone, che va a togliere poi il punto di team USA. Manca l’ultimo tiro di questo terzo end. 14:45 Ultimi due tiri. Situazione in casa completamente invariata. 14:43 Con Marta Lo Deserto spazziamo via la guardia statunitense. 14:41 E’ già tempo di time out in casa Italia. Situazione delicata anche in questo terzo end, con la casa affollata da stone americane… 14:38 Stesso schema della seconda mano. Le americane imbrigliano le azzurre con i ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 SI! Arrivano i primi due punti per l’, grazie a due tiri perfetti di Constantini, brava a disfare la tela di Tabitha Peterson.2 USA 4 dopo tre end. 14:48 Finalmente un’ottima giocata di Constantini, che piazza la cosiddetta promozione, bocciando una propria stone, che va a togliere poi il punto di team USA. Manca l’ultimo tiro di questoend. 14:45 Ultimi due tiri. Situazione in casa completamente invariata. 14:43 Con Marta Lo Deserto spazziamo via la guardia statunitense. 14:41 E’ già tempo di time out in casa. Situazione delicata anche in questoend, con la casa affollata da stone americane… 14:38 Stesso schema della seconda mano. Le americane imbrigliano lecon i ...

