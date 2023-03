LIVE Italia-USA 0-0, Mondiali curling femminile in DIRETTA: inizia l’incontro (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 Non riesce la doppia bocciata a Constantini. Situazione difficile, con una stone americana a punto, ma ancora due tiri a disposizione di team USA. 14:12 Liscio di Lo Deserto…Non ci voleva. Primo end che si mette male. 14:10 Hit and roll di Romei e Lo Deserto. Le americane badano al sodo bocciando ogni pietra Italiana. 14:08 Guardia lunga degli USA, che bocciano con precisione la stone piazzata in casa da Angela Romei. 14:06 Primo end in corso. Gli Stati Uniti avranno a disposizione l’ultimo stone. inizia l’incontro 14:04 Terminate le presentazioni delle giocatrici. Ci siamo. Può cominciare Italia-USA! 14:01 In contemporanea ad Italia-USA sono previste anche le seguenti partite: Canada-Giappone, Scozia-Nuova Zelanda, e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14 Non riesce la doppia bocciata a Constantini. Situazione difficile, con una stone americana a punto, ma ancora due tiri a disposizione di team USA. 14:12 Liscio di Lo Deserto…Non ci voleva. Primo end che si mette male. 14:10 Hit and roll di Romei e Lo Deserto. Le americane badano al sodo bocciando ogni pietrana. 14:08 Guardia lunga degli USA, che bocciano con precisione la stone piazzata in casa da Angela Romei. 14:06 Primo end in corso. Gli Stati Uniti avranno a disposizione l’ultimo stone.14:04 Terminate le presentazioni delle giocatrici. Ci siamo. Può cominciare-USA! 14:01 In contemporanea ad-USA sono previste anche le seguenti partite: Canada-Giappone, Scozia-Nuova Zelanda, e ...

