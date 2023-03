LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA: assalto finale degli Azzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+5? Fine secondo tempo! Italia-Inghilterra 1-2! 90+5? assalto finale Azzurro, non si riesce però a mettere palloni interessanti in mezzo all’area di rigore, 90+4? Cross di Tonali a cercare dalla parte opposta Di Lorenzo, il terzino del Napoli finisce giù per una leggerissima trattenuta. Guadagna secondi Pickford con la palla tra le mani. 90+2? Intervento scomposto di Acerbi su Kane meritevole di ammonizione, questa sera il centravanti inglese ha giocato una partita di estrema generosità. 90+1? Philpis anticipa Spinazzola sul servizio di Gnonto e allontana senza badare ad altri fini, riparte la manovra dell’Italia. 90? Rimpallo che favorisce l’Italia che attacca ora a pieno organico, saranno 5 i minuti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+5? Fine secondo tempo!1-2! 90+5?Azzurro, non si riesce però a mettere palloni interessanti in mezzo all’area di rigore, 90+4? Cross di Tonali a cercare dalla parte opposta Di Lorenzo, il terzino del Napoli finisce giù per una leggerissima trattenuta. Guadagna secondi Pickford con la palla tra le mani. 90+2? Intervento scomposto di Acerbi su Kane meritevole di ammonizione, questa sera il centravanti inglese ha giocato una partita di estrema generosità. 90+1? Philpis anticipa Spinazzola sul servizio di Gnonto e allontana senza badare ad altri fini, riparte la manovra dell’. 90? Rimpallo che favorisce l’che attacca ora a pieno organico, saranno 5 i minuti di ...

