LIVE Italia-Inghilterra 0-2, Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA: primo tempo horror, Kane raddoppia dal dischetto (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? GREALISH!! Italia che non c’è proprio, Kane servito da Saka vede a rimorchio l’arrivo del giocatore del City che a porta completamente sguarnita ci grazia calciando male DIRETTAmente sul fondo. 45? Il centravanti inglese spiazza Donnarumma aprendo il piattone con il destro trovando in 54° gol con la nazionale dei Tre Leoni. Kane supera così Rooney e diventa il miglior marcatore della storia con la maglia dell’Inghilterra. 44? Kane!!! Raddoppio su rigore dei Tre Leoni! Italia-Inghilterra 0-2! 43? calcio DI RIGORE PER L’Inghilterra! E’ questa la decisione dell’arbitro dopo un lungo controllo al monitor. Ora le proteste sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? GREALISH!!che non c’è proprio,servito da Saka vede a rimorchio l’arrivo del giocatore del City che a porta completamente sguarnita ci grazia calciando malemente sul fondo. 45? Il centravanti inglese spiazza Donnarumma aprendo il piattone con il destro trovando in 54° gol con la nazionale dei Tre Leoni.supera così Rooney e diventa il miglior marcatore della storia con la maglia dell’. 44?!!! Raddoppio su rigore dei Tre Leoni!0-2! 43?DI RIGORE PER L’! E’ questa la decisione dell’arbitro dopo un lungo controllo al monitor. Ora le proteste sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaTonygrass : LIVE Italia-Inghilterra 0-2 | La diretta - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Italia-Inghilterra 0-2 - Squadre a riposo, azzurri in doppio svantaggio - CiccioniSe : RT @fanpage: #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino - teambtsitalia : ??] Team BTS Italia × ©Nabi. Scatti della live di Jungkook! La live è stata il ventitré marzo e dura quarantotto min… - fanpage : #ItaliaInghilterra - L'inno della nazionale cantato per la prima volta da Gigi D'Alessio e Clementino -