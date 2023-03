LIVE Conegliano-Fenerbahce 3-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le Pantere vincono, ma in semifinale ci vanno le turche (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22.53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:52 Le semifinali di questa Champions League femminile saranno VakifBank-Fenerbahce e Novara-Eczacibasi. 22:51 Questa sera abbiamo assistito probabilmente alla nascita di una nuova era del volley, Fedorovtseva e Ana Cristina ormai sono due certezze di questo sport e probabilmente già oggi sono tra le 5 migliori giocatrici al Mondo. Dispiace dirlo ma in queste due partite Conegliano ha dimostrato di non avere il passo per tenere la formazione turca. 22:49 Per la prima volta dal 2018 Conegliano non sarà in finale di Champions League. Il Fenerbache affronterà ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:52 Le semifinali di questasaranno VakifBank-e Novara-Eczacibasi. 22:51 Questa sera abbiamo assistito probabilmente alla nascita di una nuova era del, Fedorovtseva e Ana Cristina ormai sono due certezze di questo sport e probabilmente già oggi sono tra le 5 migliori giocatrici al Mondo. Dispiace dirlo ma in queste due partiteha dimostrato di non avere il passo per tenere la formazione turca. 22:49 Per la prima volta dal 2018non sarà in finale di. Il Fenerbache affronterà ...

