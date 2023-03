LIVE Conegliano-Fenerbahce 1-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: le Pantere vincono il terzo parziale, turche già in semifinale (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Muro di Fahr su Ismailoglu. 24-23 Lunga la battuta di Boz, set-point per Conegliano. 23-23 Primo tempo profondo di Vuchkova. 23-22 Si insacca l’attacco di Plummer, sorpasso! 22-22 Haak continua a mantenere in partita Conegliano. 21-22 Ismailoglu sfonda sulle mani del muro di Wolosz. 21-21 Parallela imprendibile di Haak. 20-21 Sbaglia questa volta l’attacco Gray. 20-20 Gray risponde da posto quattro. 19-20 Bordata imprendibile di Ana Cristina. 19-19 Ennesimo errore in attacco di Lazareva. 18-19 Fallo di rotazione per il Fenerbahce. 17-19 Plummer a segno da posto due. 16-19 Non riesce la combinazione tra Wolosz e Fahr. 16-18 Errore in attacco di Haak da posto quattro. 16-17 Fuori misura il bagher di ricostruzione di De Gennaro. 16-16 Mani-out di Ana ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 Muro di Fahr su Ismailoglu. 24-23 Lunga la battuta di Boz, set-point per. 23-23 Primo tempo profondo di Vuchkova. 23-22 Si insacca l’attacco di Plummer, sorpasso! 22-22 Haak continua a mantenere in partita. 21-22 Ismailoglu sfonda sulle mani del muro di Wolosz. 21-21 Parallela imprendibile di Haak. 20-21 Sbaglia questa volta l’attacco Gray. 20-20 Gray risponde da posto quattro. 19-20 Bordata imprendibile di Ana Cristina. 19-19 Ennesimo errore in attacco di Lazareva. 18-19 Fallo di rotazione per il. 17-19 Plummer a segno da posto due. 16-19 Non riesce la combinazione tra Wolosz e Fahr. 16-18 Errore in attacco di Haak da posto quattro. 16-17 Fuori misura il bagher di ricostruzione di De Gennaro. 16-16 Mani-out di Ana ...

