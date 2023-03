LIVE Conegliano-Fenerbahce 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: Pantere pronte a dare battaglia! (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:25 Conegliano va a caccia della settima semifinale di Champions League consecutiva. 20:22 Queste due formazioni si sono affrontate ben 8 volte negli ultimi anni, nelle prime sette ad avere la meglio è stata Conegliano, nell’ultima a fare la voce grossa è stata la formazione turca. 20:19 Il match d’andata si è concluso con un secco 3-0 per il Fenerbahce, questa sera Conegliano per sperare nel passaggio del turno dovrà sperare di vincere 3-0 o 3-1 e di aggiudicarsi eventualmente anche il golden set. 20:16 La vincente di questo scontro affronterà in semifinale il VakifBank, formazione capace di eliminare Milano ai quarti di finale. 20.13 Questa sera si deciderà l’ultima semifinalista, una tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25va a caccia della settima semifinale diconsecutiva. 20:22 Queste due formazioni si sono affrontate ben 8 volte negli ultimi anni, nelle prime sette ad avere la meglio è stata, nell’ultima a fare la voce grossa è stata la formazione turca. 20:19 Il match d’andata si è concluso con un secco 3-0 per il, questa seraper sperare nel passaggio del turno dovrà sperare di vincere 3-0 o 3-1 e di aggiudicarsi eventualmente anche il golden set. 20:16 La vincente di questo scontro affronterà in semifinale il VakifBank, formazione capace di eliminare Milano ai quarti di finale. 20.13 Questa sera si deciderà l’ultima semifinalista, una tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grrilker : LIVE | A. Carraro Imoco CONEGLIANO vs. Fenerbahce Opet ISTANBUL | CEV Ch... - infoitsport : LIVE Conegliano-Fenerbahce, Champions League volley femminile in DIRETTA - AllMusicItalia : Renato Zero ha dato il via al suo tour con cinque live sold out a Firenze e Conegliano. Per festeggiare si aggiunge… - AllMusicItalia : Renato Zero ha dato il via al suo tour con cinque live sold out a Firenze e Conegliano. Per festeggiare ecco un nuo… - infoitsport : LIVE – SCANDICCI-CONEGLIANO 1-3 (19-25, 17-25, 25-20, 20-25) -