Lite al Grande Fratello Vip tra due amici vipponi: ecco cosa è accaduto (Di giovedì 23 marzo 2023) Il gioco si fa duro al Grande Fratello Vip, manca pochissimo alla finale e i nervi sono tesi nella casa di Cinecittà Il gioco nel gioco e la Lite è servita. Ieri sera i vipponi hanno giocato nella casa di Cinecittà a Obbligo o verità. Quando è toccato a Luca Onestini ha fatto una domanda scomoda a Oriana Marzoli che se l’è presa col vippone e hanno litigato. Luca infatti le ha chiesto: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. La gieffina e prima finalista del Gf Vip 7 si è sentita in difficoltà ma ha risposto che vuole entrambi. Ma si è innervosita ed è sbottata: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Il gioco si fa duro alVip, manca pochissimo alla finale e i nervi sono tesi nella casa di Cinecittà Il gioco nel gioco e laè servita. Ieri sera ihanno giocato nella casa di Cinecittà a Obbligo o verità. Quando è toccato a Luca Onestini ha fatto una domanda scomoda a Oriana Marzoli che se l’è presa col vippone e hanno litigato. Luca infatti le ha chiesto: “Vinci il GF Vip o scegli Daniele? Quello che scegli accadrà“. La gieffina e prima finalista del Gf Vip 7 si è sentita in difficoltà ma ha risposto che vuole entrambi. Ma si è innervosita ed è sbottata: “Amo no, tutti e due! Sarei falsa se dicessi che non voglio vincere. Voglio tutti e due davvero. Non sono falsa, voglio entrambi. E tu Micol non paragonare, io non ho una storia d’amore come la tua con Tavassi, quindi non sono cose ...

