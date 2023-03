L’Italia si sveglia troppo tardi | l’Inghilterra vince 2-1 a Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 marzo 2023)perde 2-1 acontronella prima partita del girone di qualificazione per i prossimi Europei. Per sessanta minuti non c’è partita tra le due Nazionali. Poi, un po’ di Italia si vede mapoco. In fondo la squadra di Southgate non ha rischia mai. La partita comincia con i fischi del Maradona all’inno inglese: figuraccia che speriamo non si ripeta più in futuro.si schiera con Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Pellegrini, Retegui. Italia dai due volti. Nel primo tempo, la Nazionale di Mancini è impalpabile ancor prima che inguardabile. In campo la differenza tra le due formazioni è abissale.segna due gol e Grealish si divora il 3-0. Il primo gol al 13esimo, nasce da azione di ...