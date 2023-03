L’Italia scopre Retegui all’esame Inghilterra Scamacca verso la panchina

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un po’ Denis, un po’ Batistuta. Di certo, il Ct Mancini non ha offerto una descrizione banale di Mateo, nuovo bomber della nazionale azzurra, pronto a debuttare dal 1? a Napoli contro l’nel primo match di qualificazioni agli Europei del 2024. Un’investitura non da poco nel match che deve segnare il nuovo corso dopo un 2022 da dimenticare. Di certo,, scuola Boca ora al Tigre, sarà una delle incognite più grandi della storia azzurra. Non sono in molti a conoscerlo, tra i pochi c’è Mancini, naturalmente, ma anche Francesco Totti che nel corso della sua esperienza da procuratore decise di prendere la procura dell’attaccante. “Ero a casa e mi hanno chiamato dall’agenzia per dirmi che Francesco voleva parlarmi per conoscermi, e il giorno dopo siamo entrati in videochiamata e lui era lì. Immagina come ci siamo ...