Lindsay Lohan accusata di aver promosso illegalmente le criptovalute (Di giovedì 23 marzo 2023) Un ente federale accusa alcune celebrities di aver promosso i token Tronix e BitTorrent senza segnalare di essere pagati per farlo

