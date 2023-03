L' inchiesta | 29 civili uccisi dalle bombe britanniche in Siria e Iraq durante la lotta all' Isis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloGalletti66 : RT @Uni91070952: Nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, sull'inquinamento ambienta… - kattokarta : RT @Uni91070952: Nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, sull'inquinamento ambienta… - barbara_figari : RT @Uni91070952: Nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, sull'inquinamento ambienta… - fabjango : RT @Uni91070952: Nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, sull'inquinamento ambienta… - Coconuttss66 : RT @Uni91070952: Nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, sull'inquinamento ambienta… -

Dal canto suo il Ministero della Difesa ha insistito che non c'è 'alcuna prova' di vittime. All'inizio di questa settimana, un'del Guardian ha identificato sei attacchi aerei della ...Oltre alle famiglie delle vittime, si sono costituiti partiil Comune di Brescia e le sigle ... Al Palazzo di Giustizia di Brescia, l'udienza preliminare riguarda il nuovo filone d'per ......Al Palazzo di Giustizia di Brescia è iniziata l'udienza preliminare per il nuovo filone d'... Durante l'udienza preliminare, tra le particostituite ci sono le famiglie delle vittime, il ...

Inchiesta corruzione appalti Regione Puglia: 5 anni e 4 mesi all'ex dirigente della Protezione Civile Lerario BariToday

L’inchiesta chiamata “Reclining” porta alla luce fatti ... Società che ora è presente al processo come parte civile, in quanto avrebbe subito un danno. O come il bando da 435mila euro assegnato per ...(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dieci giornalisti under 30, selezionati tra 91 partecipanti, con i loro 5 progetti di inchiesta tra i 54 in concorso ... dedicato alla memoria e all'impegno civile e ...