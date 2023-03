Limiti di velocità abbassati sulla Braccianese Claudia, è caos (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – “L’ordinanza della Città Metropolitana di Roma Capitale che stabilisce il limite di velocità a 30 km sulla Braccianese Claudia non risolve certo i gravi problemi di viabilità della zona.” E’ quanto si legge dal consigliere comunali di Bracciano, Angelo Alberto Bergodi, e del consigliere di Anguillara Sergio Manciuria. “Il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri – si legge ancora – invece di preoccuparsi del ritardo negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SP Braccianese, ormai non più procrastinabili per stessa ammissione della Città Metropolitana di Roma Capitale, improvvisa una maldestra ordinanza che fissa il limite di velocità a 30 km/h provocando, gravi disagi ai tanti cittadini che quotidianamente percorrono quella strada” ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma – “L’ordinanza della Città Metropolitana di Roma Capitale che stabilisce il limite dia 30 kmnon risolve certo i gravi problemi di viabilità della zona.” E’ quanto si legge dal consigliere comunali di Bracciano, Angelo Alberto Bergodi, e del consigliere di Anguillara Sergio Manciuria. “Il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri – si legge ancora – invece di preoccuparsi del ritardo negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della SP, ormai non più procrastinabili per stessa ammissione della Città Metropolitana di Roma Capitale, improvvisa una maldestra ordinanza che fissa il limite dia 30 km/h provocando, gravi disagi ai tanti cittadini che quotidianamente percorrono quella strada” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diritti_Pedoni : @benzinazero @bikeitalia_it Un’idea curiosa della sicurezza stradale. Aumentare i limiti di velocità quindi incide… - himeralive : La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di con… - Labellasospesa : Amisci circumlacuali ocio ai limiti di velocità su Braccianese, Trevignanese, via di Casal Sant'Angelo, Palidoro. S… - Labellasospesa : @Marco49922370 Hanno detto che siccome non hanno i soldi riducono i limiti di velocità - Labellasospesa : @tenniscrochet Hanno fatto la stessa cosa su tutte le strade: non hanno i fondi per riparare le strade e allora dim… -

Fed, Fidelity: sale il rischio di un hard landing. La Cina un utile diversificatore L'attuale tensione del mercato, sintomo dell'ampiezza e della velocità dell'inasprimento delle ... Qualsiasi segnale di allentamento delle pressioni inflazionistiche e di rallentamento dei limiti del ... Acer Predator Extreme, il nuovo monopattino fuoristrada dal mondo gaming Ha un motore da 700 W e tre modalità di guida con velocità massima rispettivamente di 6, 15 o 25 km/... Sempre, comunque, nei limiti del possibile. Si presenta con un corpo a struttura tubolare in nero ... Virgin Fibra Pura: navighi senza limiti con la fibra a 24,49 euro al mese ...49 euro Virgin Fibra Pura: i dettagli dell'offerta Con la promo Virgin Fibra Pura, hai la fibra pura dritta a casa tua, garantendoti una connessione senza limiti potente e stabile ad una velocità ... L'attuale tensione del mercato, sintomo dell'ampiezza e delladell'inasprimento delle ... Qualsiasi segnale di allentamento delle pressioni inflazionistiche e di rallentamento deidel ...Ha un motore da 700 W e tre modalità di guida conmassima rispettivamente di 6, 15 o 25 km/... Sempre, comunque, neidel possibile. Si presenta con un corpo a struttura tubolare in nero ......49 euro Virgin Fibra Pura: i dettagli dell'offerta Con la promo Virgin Fibra Pura, hai la fibra pura dritta a casa tua, garantendoti una connessione senzapotente e stabile ad una... Autostrade, Salvini apre all’aumento dei limiti di velocità su alcuni tratti Il Sole 24 ORE