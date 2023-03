L’illusione ottica sulla maternità surrogata: la fanno 250 coppie l’anno, al 90% eterosessuali (Di giovedì 23 marzo 2023) La maternità surrogata in Italia è appannaggio di 250 coppie all’anno. E il 90% di chi la chiede è una coppia eterosessuale. I numeri li fornisce oggi il Corriere della Sera, che parla di «stime empiriche». E aggiunge che non ci sono dati certi, ma sicuramente le coppie gay sembrano più numerose perché immediatamente riconoscibili. Con due padri o due madri, visto che l’adozione alle coppie dello stesso sesso è preclusa, è chiaro che i bambini sono nati con la maternità surrogata. Invece le coppie eterosessuali che vi ricorrono cercano di nasconderlo. Nel timore (comprensibile) che vengano loro tolti i figli. Anche se finora la giurisprudenza è stata unanime nel segnalare che il modo in cui è stato concepito un ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) Lain Italia è appannaggio di 250al. E il 90% di chi la chiede è una coppia eterosessuale. I numeri li fornisce oggi il Corriere della Sera, che parla di «stime empiriche». E aggiunge che non ci sono dati certi, ma sicuramente legay sembrano più numerose perché immediatamente riconoscibili. Con due padri o due madri, visto che l’adozione alledello stesso sesso è preclusa, è chiaro che i bambini sono nati con la. Invece leche vi ricorrono cercano di nasconderlo. Nel timore (comprensibile) che vengano loro tolti i figli. Anche se finora la giurisprudenza è stata unanime nel segnalare che il modo in cui è stato concepito un ...

