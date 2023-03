(Di giovedì 23 marzo 2023) Laha presentato un’perdirettil’attaccante del Real MadridJunior a seguito degli incidenti nello sdi domenica con il Barcellona. Ecco la nota della federazione spagnola: “Alla luce degli eventi accaduti durante la partita FC Barcelona-Real Madrid, in cui è stato nuovamente osservato un comportamento razzista intollerabile nei confronti diJr, Lahato glial Tribunale di Barcellona. Questa è l’presentata da Laalle autorità corrispondenti per abusi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Liga: ottava denuncia per insulti razzisti contro #Vinicius -

Velez Sarsfield - Central Cordoba 1 (ore 01.00) Gara valida per l'giornata dellaProfesional Argentina. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1 - 1 e sono quattordicesimi ...Huracan - Rosario 1 (ore 01.00) Gara valida per l'giornata dellaProfesional Argentina. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo dello Sporting Crystal e ...Sarmiento Junin - River Plate 2 (ore 01.30) Gara valida per l'giornata dellaProfesional Argentina. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Racing Club ...

Liga: ottava denuncia per insulti razzisti contro Vinicius SPORTFACE.IT

L'organo presieduto da Javier Tebas ha denunciato oggi "un comportamento razzista intollerabile contro Vinicius" nel Clásico tra Barcellona e Real Madrid di domenica. Si tratta "dell'ottava denuncia" ...La squadra di Gareca ha le quote dalla sua parte nel match che chiude l'ottava giornata del campionato argentino ...