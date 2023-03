Libri di testo scuola primaria, ecco i prezzi per il prossimo anno scolastico. DECRETO [PDF] (Di giovedì 23 marzo 2023) L’adozione dei Libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, ecco tutte le info con la determinazione dei prezzi. L'articolo Libri di testo scuola primaria, ecco i prezzi per il prossimo anno scolastico. DECRETO PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) L’adozione deidinelle scuole di ogni ordine e grado per l’2023/2024,tutte le info con la determinazione dei. L'articolodiper ilPDF .

