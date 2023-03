Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Libano: proteste contro la crisi economica - estero24hnews : #NEW Il Primo Ministro Netanyahu ha incontrato poche ore fa il Capo di Stato Maggiore Herzi Halevi. All'ordine d… - transnazionale : Libano: proteste a piazza dei Martiri a Beirut contro crisi #spaziotransnazionale informa - CatelliRossella : Libano: proteste a piazza dei Martiri a Beirut contro crisi - Nazioni - - ANSA_med : Libano: proteste a piazza dei Martiri a Beirut contro crisi. Paese al collasso finanziario | #ANSA -

Centinaia di persone sono scese in piazza stamani a Beirut per manifestare contro il deterioramento delle condizioni socio - economiche nelal collasso finanziario, dove la valuta locale continua a perdere valore rispetto al dollaro e dove sono assenti un governo nel pieno dei suoi poteri e il presidente della repubblica. Attivisti,...... dall'Iraq al, dalla Siria allo Yemen. Dimostrando, ci piaccia o meno, come il sistema ...che la riapertura delle ambasciate ne riduce l'isolamento e lo fa uscire dall'angolo in cui le...Ma come di consueto, in questeregolari, nessuno del ministero si è presentato. Dopo ... Le scuole ed il sistema educativo delsi stanno sgretolando sotto il peso del collasso economico ...

Nuove proteste in Libano contro la crisi economica. Sono quattro anni che il Paese sta attraversando una crisi economica senza precedenti. Alla crisi economica, si aggiunge anche quella politica. Il ...Libano (Internazionale) La lira è evaporata, povertà esplosiva: scontri con la polizia a Beirut. Secondo l’Onu solo gli afghani sono più infelici dei libanesi. Di Pasquale Porciello ...