Libano del Sud: l’Arcivescovo di Salerno visita il Contingente Italiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Iniziata il 21 marzo, si è conclusa oggi, giovedì 23 marzo, la visita dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, nel Libano del Sud, dove è impegnato il Contingente Italiano nella missione di supporto alla pace “Unifil” dell’Onu. Accompagnato dal Decano della XII Zona Pastorale Interforze “Campania-Basilicata” dell’Ordinariato Militare per l’Italia, Don Claudio Mancusi e da Don Marco Russo, Direttore dell’Associazione “Salerno Carità”, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi ha incontrato le autorità religiose, civili e militari del Sud del Libano, in un meeting tenuto presso la sede dell’Arcieparca Maronita di Tiro. Presenti, l’Arcieparca Maronita, S.E. Monsignor Charbel Abdallah, il Metropolita ... Leggi su zon (Di giovedì 23 marzo 2023) Iniziata il 21 marzo, si è conclusa oggi, giovedì 23 marzo, ladeldi-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, neldel Sud, dove è impegnato ilnella missione di supporto alla pace “Unifil” dell’Onu. Accompagnato dal Decano della XII Zona Pastorale Interforze “Campania-Basilicata” dell’Ordinariato Militare per l’Italia, Don Claudio Mancusi e da Don Marco Russo, Direttore dell’Associazione “Carità”,S.E. Monsignor Bellandi ha incontrato le autorità religiose, civili e militari del Sud del, in un meeting tenuto presso la sede dell’Arcieparca Maronita di Tiro. Presenti, l’Arcieparca Maronita, S.E. Monsignor Charbel Abdallah, il Metropolita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al Presidente @Najib_Mikati ho confermato il sostegno dell'Italia alla sicurezza e alla stabilità del Libano. Molto… - valentesalvato2 : @Capezzone Buon sangue non mente. Da non dimenticare un abbraccio agli amici libici del libano, la russia che confi… - lucio22673283 : RT @Vale22046: L’amore è più che non si creda circospetto e diffidente e ferocemente lucido Non ci si fanno illusioni sull'oggetto amato S… - 30mirella51 : RT @isabellarauti: Terzo giorno di missione in Libano. Stamani, a Shama, nel quartier generale del settore ovest di Unifil, al comando del… - PaolaPaolin : RT @Vale22046: L’amore è più che non si creda circospetto e diffidente e ferocemente lucido Non ci si fanno illusioni sull'oggetto amato S… -