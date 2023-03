L’ex Juventus Sergej Aleinikov: “Napoli, la sosta può rompere gli equilibri e la continuità” (Di giovedì 23 marzo 2023) Ai microfoni di 1 Station Radio, è intervenuto L’ex calciatore della Juventus Sergej Aleinikov. Tra i vari temi toccati, si è parlato del Napoli e della sosta forzata dovuta alle partite delle Nazionali: “Non vorrei che le soste possano rompere equilibri e continuità. Quando una squadra acquisisce un certo ritmo, possono risentire degli stop imposti L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ai microfoni di 1 Station Radio, è intervenutocalciatore della. Tra i vari temi toccati, si è parlato dele dellaforzata dovuta alle partite delle Nazionali: “Non vorrei che le soste possano. Quando una squadra acquisisce un certo ritmo, possono risentire degli stop imposti L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : ??? L'ex procuratore #FIGC non ha dubbi sugli esiti del ricorso LE SUE PAROLE ?? - psb_original : Parma, l'ex Giovinco: 'Ho vissuto quell'esperienza come una sfida. La Juventus mi ha messo alla prova e volevo farl… - simoneromanini : @LGramellini @realvarriale @sscnapoli @juventusfc Purtroppo l'ex direttore non è stato mai un giornalista ma un gio… - Luxgraph : F1 Button, l’ex moglie nei guai: arrestata per possesso di droga - zivkomir : @marcopiccari1 Ma quale danno, ma che cazzo dici. È delirante che chieda la differenza, non ha nessuna possibilità,… -

Dybala fa causa alla Juventus: il divorzio può costare caro Allarme rosso in casa Juventus, o per meglio dire giallorosso. L'ex Paulo Dybala , sbarcato in estate alla Roma, potrebbe infatti inguaiare e non poco la Vecchia Signora con richieste monstre emerse in sede di ... Monza, Izzo rivela: 'Il mio sogno era andare all'Inter' ... dopo aver centrato l'Europa il mio ex procuratore e il ...il mio ex procuratore e il presidente Cairo mi dicevano che c'erano l'... con 4 gol e arrivando decimo, va alla Juventus. Il mio sogno era ... Inter, in panchina idea Igor Tudor al posto di Simone Inzaghi La dirigenza dell' Inter starebbe ragionando su un possibile cambio di guida tecnica per la prossima stagione; al posto di Simone Inzaghi potrebbe arrivare l'ex Juventus Igor Tudor. Inzaghi rischierebbe l'esonero a fine campionato La posizione di Simone Inzaghi sarebbe ormai legata alla qualificazione alla prossima Champions League, ma secondo alcune ... Allarme rosso in casa, o per meglio dire giallorosso.Paulo Dybala , sbarcato in estate alla Roma, potrebbe infatti inguaiare e non poco la Vecchia Signora con richieste monstre emerse in sede di ...... dopo aver centrato'Europa il mioprocuratore e il ...il mioprocuratore e il presidente Cairo mi dicevano che c'erano'... con 4 gol e arrivando decimo, va alla. Il mio sogno era ...La dirigenza dell' Inter starebbe ragionando su un possibile cambio di guida tecnica per la prossima stagione; al posto di Simone Inzaghi potrebbe arrivareIgor Tudor. Inzaghi rischierebbe'esonero a fine campionato La posizione di Simone Inzaghi sarebbe ormai legata alla qualificazione alla prossima Champions League, ma secondo alcune ... Dalla Juve alla Serbia, quanto può pesare l'asse Kostic-Vlahovic Sky Sport