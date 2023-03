L’Europa ribadisce l'”obbligo per gli Stati membri di riconoscere i figli di genitori dello stesso sesso” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Gli Stati membri (dell’Ue, ndr) hanno l’obbligo di riconoscere i figli di genitori dello stesso sesso”, a dirlo è Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia, intervenuto per ribadire la ferma posizione dell’Ue nei confronti delle ultime decisioni prese dal Governo italiano, che pochi giorni fa ha imposto al Comune di Milano, tramite una circolare della prefettura, di fermare la trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali. Vi raccomandiamo... Anche Milano non registrerà più i figli di coppie omogenitoriali: cos'è successo L’amministrazione meneghina è stata costretta a ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023) “Gli(dell’Ue, ndr) hanno l’didi”, a dirlo è Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia, intervenuto per ribadire la ferma posizione dell’Ue nei confronti delle ultime decisioni prese dal Governo italiano, che pochi giorni fa ha imposto al Comune di Milano, tramite una circolare della prefettura, di fermare la trascrizione deidelle coppie omoali. Vi raccomandiamo... Anche Milano non registrerà più idi coppie omoali: cos'è successo L’amministrazione meneghina è stata costretta a ...

