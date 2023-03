Lettera di Frank Matano a Francesco Pio | il ragazzo ucciso a 18 anni per un proiettile vagante

(Di giovedì 23 marzo 2023)Pio. Unache vuole essere a tutti gli effetti una denuncia per la morte diPio, morto a 18a causa di un. Mortificato e vicinissimo alla vittima, l’attore comico dedica un lungo pensiero al giovanePio: morto per un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Frank Matano e la Camorra: “Presi una testata senza motivo”. La lettera per Francesco Pio - Frank_Fadeout : Lettera Rabiot agli interisti Quando tornate a casa mostrate ai vostri figli questa mano E dite loro che questa è l… -

LadiMatano per Francesco Pio 'Sono nato e cresciuto nella provincia di Caserta. Più di una volta ho assistito o vissuto in prima persona alla malevolenza gratuita di determinati ...La- denuncia del conduttore in cui parla della sua esperienza personale e rivolge un pensiero al giovane morto per colpa di un proiettile ...Andando in ordine cronologico lo si trova il 14 marzo 2019 postare la "di un grande Duce ... Quel giorno Alessandro Ferretti è particolarmente prolifico e posta anche una frase su Anna("...

Lettera Frank Matano Francesco Pio: ucciso a 18 anni per un ... Tag24

Frank Matano ha affidato ai sui profili social un toccante post in ricordo di Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli. Il famoso comico nella lettera-denuncia racconta ...L’attore e show man Frank Matano, attraverso i suoi canali social, ha scritto una toccante lettera per Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso fuori gli chalet di Mergellina nella notte tra domenica e ...