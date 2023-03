L’Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d’Europa (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Da martedì 28 a giovedì 30 marzo L’Eroica sarà a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue suggestioni. Si parlerà di turismo ed economia a pedali, di sviluppo e nascita d’imprese legate al mondo della bicicletta, di tutela e manutenzione del territorio, di sostenibilità e qualità e del recupero dei ritmi di un tempo, di un diverso stile di vita. L’Eroica inviterà tutti i Paesi europei ad individuare le proprie strade bianche, i percorsi periferici e le strade rurali secondarie e creare così una vera e propria rete di percorsi naturali “Nostra intenzione – dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica – è chiedere di dar vita ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Da martedì 28 a giovedì 30 marzosarà a, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue suggestioni. Si parlerà di turismo ed economia a pedali, di sviluppo e nascita d’imprese legate al mondo della bicicletta, die manutenzione del territorio, di sostenibilità e qualità e del recupero dei ritmi di un tempo, di un diverso stile di vita.inviterà tutti i Paesi europei ad individuare le proprie, i percorsi periferici e lerurali secondarie e creare così una vera e propria rete di percorsi naturali “Nostra intenzione – dichiara Giancarlo Brocci, ideatore de– è chiedere di dar vita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa - vivereitalia : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa… - TV7Benevento : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa -… -

L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa Da martedì 28 a giovedì 30 marzo L'Eroica sarà a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue suggestioni. Si parlerà di ... La Russia usa capitali illeciti per indebolire le democrazie balcaniche L'eroica resistenza dell'Ucraina alla guerra aggressiva della ...alla guerra aggressiva della Russia ha rappresentato l'ultima ... erode il funzionamento dei sistemi di giustizia penale e mette a ... Roma - Barcelona 0 - 1: decide Paralluelo ... che mette a segno il suo primo gol nella competizione. La squadra di Jonatan Giráldez cerca di raddoppiare poco dopo l'intervallo, con Asisat Oshoala e Aitana Bonmatí neutralizzate dall'eroica ... Da martedì 28 a giovedì 30 marzosarà a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue suggestioni. Si parlerà di ...resistenza dell'Ucraina alla guerra aggressiva della ...alla guerra aggressiva della Russia ha rappresentato'ultima ... erode il funzionamento dei sistemi di giustizia penale ea ...... chea segno il suo primo gol nella competizione. La squadra di Jonatan Giráldez cerca di raddoppiare poco dopo'intervallo, con Asisat Oshoala e Aitana Bonmatí neutralizzate dall'... L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade ... Adnkronos