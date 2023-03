L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa (Di giovedì 23 marzo 2023) Da martedì 28 a giovedì 30 marzo L'Eroica sarà a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Da martedì 28 a giovedì 30 marzo L'sarà a, nella sede del Parlamento Europeo, per rispondere ad un invito ad incontrare i parlamentari europei per proporre loro i suoi valori e le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa - vivereitalia : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa… - TV7Benevento : L'Eroica si mette in mostra a Bruxelles: obiettivo la tutela delle strade bianche senesi e d'Europa -… -