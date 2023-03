L'Eredità, chi è Giacomo: età, di dov'è, passioni e cosa fa nella vita (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel periodo primaverile, L'Eredità ha accolto nella sua famiglia un giovane campione di nome Giacomo. Questo ragazzo è arrivato durante la partecipazione dell'ingegnere Simon Pietro, contribuendo a rendere gioiose le puntate del celebre game show di mamma Rai. Sin dal suo arrivo, Flavio Insinna lo ha praticamente adottato, definendolo un suo nipote acquisito. Ma chi è Giacomo? Quanti anni ha? Da dove viene e cosa fa nella vita? Andiamo subito a scoprire qualcosa in più su questo talentuoso ragazzo. L'Eredità 2023, ecco quanti anni ha e di dov'è Giacomo Partiamo subito rivelando che Giacomo viene dal Veneto, per la precisione da Vicenza. Ha 20 anni ed attualmente è uno studente. Per chi se lo stesse ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel periodo primaverile, L'ha accoltosua famiglia un giovane campione di nome. Questo ragazzo è arrivato durante la partecipazione dell'ingegnere Simon Pietro, contribuendo a rendere gioiose le puntate del celebre game show di mamma Rai. Sin dal suo arrivo, Flavio Insinna lo ha praticamente adottato, definendolo un suo nipote acquisito. Ma chi è? Quanti anni ha? Da dove viene efa? Andiamo subito a scoprire qualin più su questo talentuoso ragazzo. L'2023, ecco quanti anni ha e di dov'èPartiamo subito rivelando cheviene dal Veneto, per la precisione da Vicenza. Ha 20 anni ed attualmente è uno studente. Per chi se lo stesse ...

