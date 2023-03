Leo Bonucci andrà in tribuna a Napoli contro l’Inghilterra: nessuno juventino nell’Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo 29 anni, la Nazionale italiana è senza juventini. L’unico convocato, Leo Bonucci, andrà in tribuna stasera a Napoli contro l’Inghilterra nella prima gara di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Con l’assenza del capitano si verifica una situazione quasi unica nella storia della maglia azzurra. Che non ci fossero bianconeri tra gli undici titolari non capitava dal 2018, una gara con il Portogallo in Nations League. Per trovare un’occasione in cui mancassero anche in panchina bisogna tornare al match contro l’Estonia del 1994, in trasferta, dopo il Mondiale americano. Vinse l’Italia 2-0 (Panucci e Casiraghi), il ct era Sacchi, la Juve veniva da anni bui ma stava nascendo la squadra che con Lippi sarebbe arrivata poi a vincere la Champions League nel 1996, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo 29 anni, la Nazionale italiana è senza juventini. L’unico convocato, Leoinstasera anella prima gara di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Con l’assenza del capitano si verifica una situazione quasi unica nella storia della maglia azzurra. Che non ci fossero bianconeri tra gli undici titolari non capitava dal 2018, una gara con il Portogallo in Nations League. Per trovare un’occasione in cui mancassero anche in panchina bisogna tornare al matchl’Estonia del 1994, in trasferta, dopo il Mondiale americano. Vinse l’Italia 2-0 (Panucci e Casiraghi), il ct era Sacchi, la Juve veniva da anni bui ma stava nascendo la squadra che con Lippi sarebbe arrivata poi a vincere la Champions League nel 1996, ...

