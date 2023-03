Legge sulle madri detenute | proteste del Pd Serracchiani | “Situazione vergognosa Il governo ha posizioni di inciviltà”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “In base alla nostra proposta non sarebbe stata condonata o amnistiata nessuna pena, semplicemente noi diciamo che nessun bambino deve trascorrere i primi anni di vita in carcere. Pertanto le donne incinte o con bambini piccoli da accudire, avrebbero scontato le pene in strutture protette, vigilate e controllate, facendo così vivere ai bambini primi anni di vita migliori. I bambini non hanno alcuna colpa e invece saranno segnati a vita dalla disumanità di qualche leader e gruppo politico”. Deborae i deputati dem della commissione giustizia della Camera protestano dopo il blitz della maggioranza che, con degli emendamenti, ha stravolto la proposta del Partito Democratico sulla detenzione di donne incinte edi bambini fino ai 6 anni. “Mandare donne incinte in carcere è disumano e incivile, siamo sconvolti, hanno utilizzato come ...

'La gravidanza non sarà pù una scusa: chi commette reati verrà sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, n… - I parlamentari dem ritirano le firme alla proposta di legge sulle detenute madri, contestando le misure più severe… - Il #Pd ha deciso di ritirare le firme sul disegno di legge tramite il quale le #borseggiatrici incinte non sarebbero rimast… - Legge sulle madri detenute, proteste del Pd. Serracchiani: "Situazione vergognosa. Il governo ha posizioni di inciv…

Per questo abbiamo ritirato la. Una destra crudele', scrive su Twitter il deputato del Pd ... finito sotto la lente del centrodestra dopo i servizi di Striscia la notizia'borseggiatrici ...

Parigi, Place de la Bastille stracolma di manifestanti contro la legge sulle pensioni RaiNews

Continuano le proteste in Francia contro la legge sull'innalzamento dell'età pensionabile, nonostante il Presidente della Repubblica Macron abbia chiarito in diretta Tv di non voler tornare indietro ...Il governo si sta in questo momento preparando a vari cambiamenti non solo nel settore del gioco d’azzardo, ma in molti altri ambiti che andranno a far parte della legge sulla riforma fiscale del 2023 ...