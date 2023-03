Legge sulle madri detenute, proteste del Pd. Serracchiani: “Situazione vergognosa. È il governo dell’inciviltà” (Di giovedì 23 marzo 2023) “In base alla nostra proposta non sarebbe stata condonata o amnistiata nessuna pena, semplicemente noi diciamo che nessun bambino deve trascorrere i primi anni di vita in carcere. Pertanto le donne incinte o con bambini piccoli da accudire, avrebbero scontato le pene in strutture protette, vigilate e controllate, facendo così vivere ai bambini primi anni di vita migliori. I bambini non hanno alcuna colpa e invece saranno segnati a vita dalla disumanità di qualche leader e gruppo politico”. Debora Serracchiani e i deputati dem della commissione giustizia della Camera protestano dopo il blitz della maggioranza che, con degli emendamenti, ha stravolto la proposta del Partito Democratico sulla detenzione di donne incinte e madri di bambini fino ai 6 anni. “Mandare donne incinte in carcere è disumano e incivile, siamo sconvolti, hanno utilizzato come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “In base alla nostra proposta non sarebbe stata condonata o amnistiata nessuna pena, semplicemente noi diciamo che nessun bambino deve trascorrere i primi anni di vita in carcere. Pertanto le donne incinte o con bambini piccoli da accudire, avrebbero scontato le pene in strutture protette, vigilate e controllate, facendo così vivere ai bambini primi anni di vita migliori. I bambini non hanno alcuna colpa e invece saranno segnati a vita dalla disumanità di qualche leader e gruppo politico”. Deborae i deputati dem della commissione giustizia della Camera protestano dopo il blitz della maggioranza che, con degli emendamenti, ha stravolto la proposta del Partito Democratico sulla detenzione di donne incinte edi bambini fino ai 6 anni. “Mandare donne incinte in carcere è disumano e incivile, siamo sconvolti, hanno utilizzato come ...

