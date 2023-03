Legge sulle madri detenute, è scontro. Pd: “La destra ha stravolto la norma, la ritiriamo”. Salvini: “Vogliono le borseggiatrici rom libere” (Di giovedì 23 marzo 2023) Non vedrà probabilmente la luce la Legge sulle detenute madri, presentata per evitare che i bambini al di sotto dei sei anni finiscano in carcere con i genitori detenuti. La norma era già stata approvato alla Camera nella scorsa legislatura e il partito di Giorgia Meloni si era astenuto. Dopo le elezioni, il Pd aveva nuovamente ripresentato la proposta di Legge, ma alla commissione Giustizia di Montecitorio sono passati alcuni emendamenti del centrodestra, che modificano profondamento il testo. E i deputati dem hanno deciso di ritirarla. “Eravamo a un passo dall’introdurre nel nostro sistema una Legge di civiltà per fare in modo di non vedere mai più bambine e bambini dietro le sbarre. Con la forzatura della destra di oggi il testo è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Non vedrà probabilmente la luce la, presentata per evitare che i bambini al di sotto dei sei anni finiscano in carcere con i genitori detenuti. Laera già stata approvato alla Camera nella scorsa legislatura e il partito di Giorgia Meloni si era astenuto. Dopo le elezioni, il Pd aveva nuovamente ripresentato la proposta di, ma alla commissione Giustizia di Montecitorio sono passati alcuni emendamenti del centro, che modificano profondamento il testo. E i deputati dem hanno deciso di ritirarla. “Eravamo a un passo dall’introdurre nel nostro sistema unadi civiltà per fare in modo di non vedere mai più bambine e bambini dietro le sbarre. Con la forzatura delladi oggi il testo è ...

