Legge anti pirateria: con il "pezzotto" si rischia il carcere e una multa fino a 15mila euro (Di giovedì 23 marzo 2023) Un ruolo centrale per l'Agcom, che potrà ordinare di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente. E pene severe, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 2.582 euro a 15.493 euro. Sono le novità contenute nel nuovo provvedimento contro la pirateria digitale che ha ricevuto il primo via libera unanime dell'Aula della Camera con 252 voti a favore e nessun contrario. Ora il disegno di Legge passa al Senato. Il testo è pensato per contrastare in particolare la diffusione del cosiddetto "pezzotto": il termine mutuato dal dialetto napoletano racchiude tutti quei sistemi illegali che consentono di accedere per una cifra irrisoria a contenuti videoa pagamento, come l'abbonamento a Dazn e a Sky, le due emittenti che trasmettano la Serie A e in generale la quasi ...

