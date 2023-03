Legambiente: “Le rinnovabili bloccate dalle Regioni, ma Campania e Calabria esempi virtuosi” (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ nelle Regioni che i progetti di nuove fonti rinnovabili si arenano in Italia. Nel 2022 gli enti locali maggiori hanno autorizzato appena l’1% dei progetti di centrali solari, e lo 0% di quelli di centrali eoliche”. E’ la denuncia che ha lanciato Legambiente alla fiera di Rimini della transizione energetica, K.EY, con un rapporto dal titolo eloquente, “Scacco matto alle rinnovabili”. L’associazione ambientalista spiega che il governo Draghi e quello Meloni nell’ultimo anno hanno semplificato le procedure ministeriali, e che i Consigli dei ministri hanno sbloccato molti impianti. Da 0,8 Gigawatt di nuova potenza autorizzata dallo Stato nel 2021, nel 2022 si è passati a 3 Gw. Tuttavia, l’iter dei progetti si è di nuovo arenato nelle Regioni e nei Comuni. Pesano le norme poco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ nelleche i progetti di nuove fontisi arenano in Italia. Nel 2022 gli enti locali maggiori hanno autorizzato appena l’1% dei progetti di centrali solari, e lo 0% di quelli di centrali eoliche”. E’ la denuncia che ha lanciatoalla fiera di Rimini della transizione energetica, K.EY, con un rapporto dal titolo eloquente, “Scacco matto alle”. L’associazione ambientalista spiega che il governo Draghi e quello Meloni nell’ultimo anno hanno semplificato le procedure ministeriali, e che i Consigli dei ministri hanno sbloccato molti impianti. Da 0,8 Gigawatt di nuova potenza autorizzata dallo Stato nel 2021, nel 2022 si è passati a 3 Gw. Tuttavia, l’iter dei progetti si è di nuovo arenato nellee nei Comuni. Pesano le norme poco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Rimini Dal rapporto di @Legambiente 'Scacco matto alle rinnovabili': 'Sono soprattutto le Regioni a bloccarle in… - Enricopalacino : RT @Radio1Rai: ??#Rimini Dal rapporto di @Legambiente 'Scacco matto alle rinnovabili': 'Sono soprattutto le Regioni a bloccarle in Italia, n… - TovarishM5S : RT @LaNotiziaTweet: Ostacoli normativi, burocratici e culturali frenano la transizione energetica. La denuncia di Legambiente: '1.364 gli i… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Legambiente – In Veneto (e nel resto d’Italia) corsa ad ostacoli - ItalyforClimate : Falso mito #5: Le rinnovabili rovinano il paesaggio ?? @StefanoCiafani @Legambiente 'A chi si preoccupa per le… -