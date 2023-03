Legambiente, da Regioni in 2022 via libera solo a 1% solare (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono soprattutto le Regioni a bloccare le rinnovabili in Italia, non autorizzando impianti che hanno già ricevuto il via libera dal governo. Nel 2022 solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono soprattutto lea bloccare le rinnovabili in Italia, non autorizzando impianti che hanno già ricevuto il viadal governo. Nell'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ioloraccolgo : Legambiente, da Regioni in 2022 via libera solo a 1% solare - fisco24_info : Legambiente, da Regioni in 2022 via libera solo a 1% solare: Enti locali vanificano semplificazioni adottate dal go… -