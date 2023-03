Lega Serie A: assemblea convocata per il 31 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) Si svolgerà il prossimo 31 marzo a Milano l’assemblea della Lega Serie A: tra i punti all’ordine del giorno ci saranno le riforme organizzative e le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento. Inoltre i rappresentanti dei club discuteranno di ripartizioni diritti audiovisivi, su quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, ed esamineranno le proposte per la realizzazione di un canale radio della Lega Serie A per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Si svolgerà il prossimo 31a Milano l’dellaA: tra i punti all’ordine del giorno ci saranno le riforme organizzative e le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento. Inoltre i rappresentanti dei club discuteranno di ripartizioni diritti audiovisivi, su quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, ed esamineranno le proposte per la realizzazione di un canale radio dellaA per le stagioni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. SportFace.

