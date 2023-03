Le verità di Gisele Bündchen | «Questo è il motivo per cui ho divorziato da Tom Brady»

(Di giovedì 23 marzo 2023)Bundchen racconta la sua versione dei fatti. E spiega perché divorziare da Tomè stata la morte dei suoi sogni (foto Getty). La sua. La sua versione dei fatti. Cercando di essere il più sincera possibile. Per la prima volta dall’inizio della fine del suo matrimonio,racconta i perché. I motivi che l’hanno portata a mettere fine a una lunghissima e bellissima (parole sue) storia d’amore con l’ex giocatore di football americano Tom. E no, non è vero che lei gli ha dato l’ultimatum di scegliere tra lei e lo sport. La fine del sogno d’amore die TomIntervistata dalla versione americana di Vanity Fair, la modella brasiliana confessa che la separazione, prima, e il divorzio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiliaIdelma : RT @BroccaEmanuela: @gicarestik2 Gisele FALSA COME GIUDAma ti sta bene menomale che Micol questa volta ha detta la verità -

Credits: Instagram @Una data che anche quest'anno assume un significato importante: dopo gli ... Leggi anche › Pelle e skincare,e falsi miti da sfatare. In un libro Perché la notte ...... era stata anticipata dalla diffusione degli scatti che vedevano protagonistaBundchen. La ... Bella punta all' effettoche è più apprezzato dai suoi coetanei e dai suoi ammiratori ancora ...Inperquell'occasione fu traumatica : non conosceva l'inglese e capì solo poco prima di sfilare che per lei non era previsto un top da indossare e si sarebbe mostrata grosso modo a ...