Le rivendicazioni di NoName057 in cui si cita «Giorgio Meloni» e Frattasi

(Di giovedì 23 marzo 2023) Come già accaduto alcune settimane fa, anche in occasione delle dimissioni di Roberto Baldoni dall’incarico di direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sono arrivate le (quasi) puntualissimeda parte del collettivo di hacker filorussi. Gli hacktivisti hanno attribuito a loro stessi e al loro lavoro le offensive DDoS nei confronti di numerosi portali: da Atac (bloccando anche la possibilità di acquistare biglietti online) ad Aeroporto di Bologna, passando per il Ministero dei Trasporti, l’Autorità di regolazione dei trasporti e questa mattina anche i siti di Corte Costituzionale e Polizia Postale (quest’ultimo, però, risulta essere funzionante). Nei loro messaggi pubblicati all’interno dei diversi canali Telegram (ne esiste uno in lingua russa, uno in inglese e uno di riserva), hanno fatto espressamente ...

Soltanto un paio di ore dopo, attraverso i soliti canali utilizzati (come, ad esempio, le chat di Telegram) è arrivata la rivendicazione degli hacker di NoName057, che – nel loro post – hanno citato ...Nessun disagio per i viaggiatori: l’operatività dei voli non ha subito danni. Gesto rivendicato dai pirati filorussi di NoName057 sul loro canale Telegram.