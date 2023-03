Le previsioni di Bill Gates sul futuro dell’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il fondatore di Microsoft ha scritto un documento sul suo blog. Sette pagine dove descrive luci e ombre sui prossimi anni in cui la certezza è una sola: sarà l'epoca dell'AI

Gates esce allo scoperto. Sul suo blog pubblica un lungo documento in cui mette nero su bianco le sue idee, le sue aspettative, i suoi timori sul futuro dell'umanità nell'era dell'Intelligenza ......climatica Un gruppo di 60 scienziati ha scritto una lettera aperta che contiene...Gates , per esempio, ha sponsorizzato nel 2021 una ricerca di scienziati dell'Università di Harvard per ...... molti ( tra cuiGates e Sam Altman fondatore di OpenAI ) pensano che si tratti di una ... Accanto a chi formulasulla diffusione di questa tecnologia, c'è chi legittimamente si chiede se ...

Gradimento - Giovanni De Mauro Internazionale

Bill Gates è indubbiamente un personaggio molto venerato nell’industria della tecnologia in virtù del suo lavoro con Microsoft che, nel mentre, in Italia cambia amministratore delegato. Il… Leggi ...Bill Gates esce allo scoperto. Sul suo blog pubblica un lungo documento in cui mette nero su bianco le sue idee, le sue aspettative, i suoi timori sul futuro dell’umanità nell’era dell’Intelligenza ar ...