Le Pmi italiane incontrano l' innovazione in BI-REX | ricerca | network e linea pilota

"Un competence center a guida industriale, con un network a supporto delle linee guida delle imprese e una linea pilota per abilitare gli imprenditori alle nuove tecnologie". È questo in sintesi l'identikit del "sistema BI-REX" dal punto di vista di uno dei fondatori, Michele Poggipolini, imprenditore di terza generazione alla guida di Poggipolini, vicepresidente e tra i fondatori del consorzio di 48 aziende e 12 università ed enti di ricerca. È la storia di un incontro di successo tra l'azienda e il competence center, come quelle di Marini (Alfonsine, Ravenna), Cooltech (Formigine, Modena), Youbiquo (Cava de' Tirreni, Salerno) e Imageline (Faenza, Ravenna), e molte altre tra le numerose imprese venute a contatto con BI-REX. Poggipolini Fondata nel 1950, la compagnia di San Lazzaro di Savena (Bologna) è ...

