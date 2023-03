Le novità sul caso di Wissem Latif, il migrante morto in ospedale a Roma (Di giovedì 23 marzo 2023) Due infermieri e due medici sono indagati, mentre gli esami sul corpo hanno individuato la presenza di tre farmaci sedativi Leggi su ilpost (Di giovedì 23 marzo 2023) Due infermieri e due medici sono indagati, mentre gli esami sul corpo hanno individuato la presenza di tre farmaci sedativi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Le novità sul caso di Wissem Latif, il migrante morto in ospedale a Roma - qnazionale : Ferrero punta decisamente anche sul gelato. Le novità del 2023 - 29luglio71 : RT @edicicloeditore: 5 cose da sapere sul Cammino dei Protomartiri Francescani. Intervista a Fabrizio Ardito, autore della guida: https://t… - Merqurio : ?? Abbiamo intervistato Salvatore Ruggiero, CEO Merqurio, che ci ha parlato delle novità sul servizio di Dear Doctor… - Andy51462790 : @LeonettiFrank Siamo in tanti noi juventini e di questo non si può non tenerne conto. E poi c'è un indotto e conseg… -