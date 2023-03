“Le mura di Bergamo”, il documentario sulla tragedia pandemica a Lab80 (Di giovedì 23 marzo 2023) Bergamo. I primi mesi di pandemia, ad inizio 2020. La paura, il dramma, il lutto. Il Covid-19 porta gli ospedali sull’orlo del collasso e, poi, quell’immagine, diventata simbolo. Una lunga coda di convogli militari passa attraverso Bergamo, per portare le bare fuori città. Un’immagine che segna un prima e un dopo, una nuova sfida da superare. È fatto di volti, suoni, chiamate disperate, testimonianze, “Le mura di Bergamo”, documentario di Stefano Savona, in programmazione, nelle sale di Lab80, da giovedì 23 marzo (con il regista presente in sala) a mercoledì 29. Stefano Savona arriva a Bergamo, nel marzo 2020, insieme ad un gruppo di ex studenti del corso di documentario presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Decidono di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023). I primi mesi di pandemia, ad inizio 2020. La paura, il dramma, il lutto. Il Covid-19 porta gli ospedali sull’orlo del collasso e, poi, quell’immagine, diventata simbolo. Una lunga coda di convogli militari passa attraverso, per portare le bare fuori città. Un’immagine che segna un prima e un dopo, una nuova sfida da superare. È fatto di volti, suoni, chiamate disperate, testimonianze, “Ledi”,di Stefano Savona, in programmazione, nelle sale di, da giovedì 23 marzo (con il regista presente in sala) a mercoledì 29. Stefano Savona arriva a, nel marzo 2020, insieme ad un gruppo di ex studenti del corso dipresso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. Decidono di ...

