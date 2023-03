Le grandi nomine di Stato che dividono la coalizione di governo (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è chi dice che l’assenza dei ministri leghisti alla Camera, mentre la premier Giorgia Meloni riferiva in vista del Consiglio europeo, sia dovuta proprio alle divisioni sulle prossime nomine. I leader dei tre principali partiti della coalizione si aggiorneranno la settimana prossima, ma crescono i malumori. Sono giornate tese, e sui nomi da destinare alla testa delle grandi aziende non c’è ancora un accordo definitivo. La Lega vorrebbe la guida di almeno uno dei quattro maggiori enti: Eni, Enel, Terna, Leonardo. Ma la trattativa è difficile: Meloni non mette neppure in discussione la riconferma di Claudio Descalzi alla guida dell’Eni, mentre starebbe pensando a uno spostamento di Stefano Donnarumma da Terna all’Enel, ipotesi poco gradita a Salvini. Intanto, da Consob si è dimesso il consigliere Paolo Ciocca, che potrebbe ricoprire il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) C’è chi dice che l’assenza dei ministri leghisti alla Camera, mentre la premier Giorgia Meloni riferiva in vista del Consiglio europeo, sia dovuta proprio alle divisioni sulle prossime. I leader dei tre principali partiti dellasi aggiorneranno la settimana prossima, ma crescono i malumori. Sono giornate tese, e sui nomi da destinare alla testa delleaziende non c’è ancora un accordo definitivo. La Lega vorrebbe la guida di almeno uno dei quattro maggiori enti: Eni, Enel, Terna, Leonardo. Ma la trattativa è difficile: Meloni non mette neppure in discussione la riconferma di Claudio Descalzi alla guida dell’Eni, mentre starebbe pensando a uno spostamento di Stefano Donnarumma da Terna all’Enel, ipotesi poco gradita a Salvini. Intanto, da Consob si è dimesso il consigliere Paolo Ciocca, che potrebbe ricoprire il ...

