Le Farmacie Comunali festeggiano i sessant'anni di attività (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra i nuovi progetti rientra il trasferimento della farmacia "Trionfo" in un nuovo locale in via Colombo Leggi su lanazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra i nuovi progetti rientra il trasferimento della farmacia "Trionfo" in un nuovo locale in via Colombo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UfficiStampaEgv : Le Farmacie Comunali di Arezzo festeggiano i sessant’anni di attività - UilTucsToscana : ?? #ALLIANCE - All'assemblea delle Farmacie Comunali di #Lucca si vota per l'approvazione del premio di risultato,… - UilTucsToscana : ?? Il CdA di #Farmacie Comunali Riunite di #Grosseto, in merito alla vicenda del farmacista ingiustamente licenziato… - ilGiunco : #Farmacista licenziato, #Uil: «Il Cda delle #Farmacie comunali fa spendere soldi pubblici per i propri numero si er… -

Le Farmacie Comunali festeggiano i sessant'anni di attività Tra i nuovi progetti rientra il trasferimento della farmacia "Trionfo" in un nuovo locale in via Colombo Il primo 'Baby pit - stop" di Aosta sarà inaugurato tra aprile e maggio - Aostasera ... tra aprile e maggio, in una delle farmacie comunali . A chiederne conto nell'Assemblea cittadina è stato il capogruppo di Forza Italia Paolo Laurencet ad oltre un anno dall'approvazione in aula . Il ... Fano: Aset: al Liceo Torelli una mattinata con 900 studenti per conoscere i rischi legati a fumo, droghe, doping e farmaci non controllati L'iniziativa formativa fa seguito al progetto di alternanza scuola - lavoro delle farmacie comunali gestite dalla società dei servizi. La mattinata " moderata dal giornalista Lino Balestra - è stata ... Tra i nuovi progetti rientra il trasferimento della farmacia "Trionfo" in un nuovo locale in via Colombo... tra aprile e maggio, in una delle. A chiederne conto nell'Assemblea cittadina è stato il capogruppo di Forza Italia Paolo Laurencet ad oltre un anno dall'approvazione in aula . Il ...L'iniziativa formativa fa seguito al progetto di alternanza scuola - lavoro dellegestite dalla società dei servizi. La mattinata " moderata dal giornalista Lino Balestra - è stata ...